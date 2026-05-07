В МАГАТЭ призвали избегать военных действий вблизи ЗАЭС

«Мы не можем допустить, чтобы произошел следующий случай повреждения важнейшего оборудования», — заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он призвал Россию и Украину избегать военных действий вблизи ядерных объектов.
3 мая беспилотник ВСУ нанес удар по лаборатории внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС. Атака не вызвала критических повреждений оборудования лаборатории. Однако представители ЗАЭС отметили, что подобные удары угрожают ядерной безопасности и системе контроля радиационной обстановки.
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома

Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.