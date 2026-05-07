Зять будущего премьера Венгрии Мадьяра отказался от поста в правительстве

БУДАПЕШТ, 7 мая. /ТАСС/. Зять будущего премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра отказался от должности главы Минюста в новом правительстве. Юрист Мартон Меллетей-Барна, женатый на сестре Мадьяра, объявил, что отказывается от предложенного ему министерского поста, чтобы не создавать конфликт интересов и не подрывать доверие к новым властям.
1 мая Мадьяр выдвинул кандидатуру Меллетея-Барны, являвшегося юридическим советником партии «Тиса», на должность министра юстиции. После этого телекомпания М1 сообщила, что такое решение вызвало дискуссии в обществе и обвинения будущего главы правительства в кумовстве.
В связи с этим Меллетей-Барна решил снять свою кандидатуру, отметив, что одной из задач нового правительства Венгрии будет укрепление демократии и верховенства закона. «А родственные и дружеские связи с премьер-министром этому не способствуют. Я верю, что с юридической, политической, моральной и человеческой точек зрения мое пребывание в правительстве было бы безупречным, но сейчас я могу помочь национальному единству, только отойдя в сторону», — написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Мадьяр сообщил, что выдвинет нового кандидата на должность министра юстиции. Его зять, ставший депутатам по партийному списку «Тисы», будет работать в парламенте.
9 мая евродепутат Мадьяр должен быть избран на должность премьера на первом заседании парламента нового созыва. Возглавляемая им партия «Тиса» одержала победу на парламентских выборах, состоявшихся в Венгрии 12 апреля. Нынешний глава правительства Виктор Орбан и его партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» после 16 лет беспрерывного правления перейдут в оппозицию.