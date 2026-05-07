Зять будущего премьера Венгрии Мадьяра отказался от поста в правительстве

В связи с этим Меллетей-Барна решил снять свою кандидатуру, отметив, что одной из задач нового правительства Венгрии будет укрепление демократии и верховенства закона. «А родственные и дружеские связи с премьер-министром этому не способствуют. Я верю, что с юридической, политической, моральной и человеческой точек зрения мое пребывание в правительстве было бы безупречным, но сейчас я могу помочь национальному единству, только отойдя в сторону», — написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).