Украинский суд вернул Тимошенко загранпаспорт и разрешил покидать Киев

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) вернул загранпаспорт лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Об этом сообщает издание «Украинские национальные новости».
Ранее сообщалось, что детективы НАБУ совместно с САП провели обыски в офисе партии «Батькивщина». Ее обвиняют в подкупе действующих нардепов Рады при голосованиях. В начале апреля НАБУ завершил расследование данного дела. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных ранее НАБУ аудиозаписях не ее голос.
«ВАКС продлил процессуальные обязанности народному депутату Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам, но вернул загранпаспорт», — говорится в сообщении.
Также Тимошенко разрешили выезжать за пределы Киева. При этом, её обязали являться по каждому требованию к детективу НАБУ и сообщать об изменении своего места жительства и работы.
Как ранее писал KP.RU, ВАКС отклонил жалобу Тимошенко на обвинение в вероятном подкупе парламентариев Верховной рады.