Украинский суд вернул Тимошенко загранпаспорт и разрешил покидать Киев

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ совместно с САП провели обыски в офисе партии «Батькивщина». Ее обвиняют в подкупе действующих нардепов Рады при голосованиях. В начале апреля НАБУ завершил расследование данного дела. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных ранее НАБУ аудиозаписях не ее голос.