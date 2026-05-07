У Вальверде выявили черепно-мозговую травму после драки с Тчуамени

«Реал» опубликовал информацию о состоянии здоровья Федерико Вальверде после драки с Орельеном Тчуамени.
«У него диагностирована черепно-мозговая травма. Он находится дома в хорошем состоянии и нуждается в отдыхе в течение 10—14 дней», — говорится в релизе.
Инцидент произошёл во время тренировки команды 7 мая. По итогам драки Вальверде ударился головой и был госпитализирован. Отмечается, что это не первая стычка между ними. Первый конфликт произошёл ещё вчера, но сегодняшняя конфронтация была «куда серьёзнее».
Ранее «Реал» выступил с официальным заявлением по поводу драки Вальверде и Тчуамени.