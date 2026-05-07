«Любил жизнь, спорт, свою страну»: что известно об убийстве в Калуге чемпиона России по функциональному многоборью

В Калуге был убит 35-летний чемпион России по функциональному многоборью Дмитрий Исаев. В ночь на 7 мая спортсмена застрелили из охотничьего ружья во дворе его дома. От полученных ран Исаев скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело, задержаны двое подозреваемых. Близкие спортсмена рассказали RT, что в последние дни он вёл себя как обычно, готовился к соревнованиям и не упоминал о каких-либо конфликтах.
Жестокое убийство Дмитрия Исаева — чемпиона России по функциональному многоборью, кандидата в мастера спорта, участника спецоперации и тренера спортивного клуба, произошло в Калуге в ночь с 6 на 7 мая. Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения во дворе дома на улице Болотникова, где жил Исаев. На кадрах видно, как двое мужчин разговаривают у припаркованных во дворе машин, а третий — с ружьём за спиной — сначала нервно прохаживается в стороне, потом резко хватает оружие и стреляет в упор.
Исаева экстренно доставили в больницу, но реанимировать его не смогли. Он скончался утром 7 мая от полученных ранений.
Как сообщили в СК по Калужской области, 41-летний местный житель «на почве возникших личных неприязненных отношений произвёл не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия в область жизненно важных органов своего знакомого и скрылся с места происшествия».
«Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого, автомобиль, на котором он передвигался, и направление движения, — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. — Ориентировка была передана в соседние регионы, и вскоре беглец был замечен сотрудниками Госавтоинспекции на территории Брянской области. Сигнал об остановке он проигнорировал и направился в сторону г. Орла».
По словам Ирины Волк, затем водитель бросил машину и попытался спрятаться в лесополосе, однако был задержан брянскими полицейскими: «По внешним признакам он находился в состоянии опьянения, но от медицинского освидетельствования отказался. В отношении мужчины составлены протоколы по трём статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
Подозреваемый был доставлен к следователю в Калугу, оружие изъято, автомобиль помещён на специализированную стоянку. В отношении калужанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 («Убийство»), ему может грозить до 15 лет тюремного заключения. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования также взят на контроль областной прокуратурой.
«Гордость Калуги».
Дмитрий Исаев родился 27 сентября 1990 года в Калуге, окончил КГУ им. Циолковского по специальности «Физическая культура». По словам близких, Исаев не мыслил себя без спорта. Фото и видео с тренировок в соцсетях кмс по спортивной гимнастике перемежаются заметками: «Цените свою жизнь, цените людей, которые вас окружают, и получайте удовольствие от своего любимого дела — в моём случае это спорт. Жизнь скоротечна, и нужно наполнять её только положительными моментами». Он также участвовал в многочисленных соревнованиях, имеет титул чемпиона России по функциональному многоборью (золото 2019 года).
Исаев работал персональным тренером в спортивном клубе «Логово зверя», именно там появилось сообщение о смерти коллеги: «Сегодня ночью трагически погиб Дмитрий Исаев — наш тренер, атлет, товарищ. Гордость Калуги. Соболезнования родным и близким». Как рассказал RT главный тренер клуба Андрей Петров, знакомство с Дмитрием произошло ещё в 2017 году: «Мы в полном шоке, что он погиб. В семь утра ещё был в реанимации, а потом позвонил товарищ, сказал, что Диман скончался в больнице».
С женой Дмитрий развёлся, детей у них не было. По словам Андрея Петрова, новая возлюбленная спортсмена пару раз приходила вместе с ним в зал. Но с отцом (мать Дмитрия умерла несколько лет назад), по его словам, её не знакомил и ничего про неё не рассказывал.
«Мой сын был добрым и порядочным человеком. Ветеран СВО — с первых дней спецоперации он был там, потом вернулся, возобновил работу в клубе. Любил жизнь, спорт, свою страну», — рассказал RT Владимир Исаев.
«Гром среди ясного неба».
Появившуюся в СМИ информацию, что конфликт и последовавшая расправа могли произойти из-за того, что один из подозреваемых — бывший возлюбленный девушки Дмитрия, друзья спортсмена опровергают. Близкий друг Дмитрия Норик Сарангян, также участник СВО, проходил реабилитацию в «Логове зверя». По словам мужчины, Дмитрий стал для него не просто тренером, а братом. Норик — один из последних, кто видел Исаева живым.
«За несколько часов до случившегося мы гуляли с Димой на набережной — там, где обычно собираются наши ребята. Всё было спокойно. Разъехались по домам. Никто даже не знал, что он куда-то ещё пойдёт. Ни намёка, ни проблем с кем-то, ни разговоров о личной жизни. Для нас всех это гром среди ясного неба. Он же просто уехал домой. И вот такой исход. Мы в шоке», — рассказывает он RT.
Друг погибшего подчёркивает: Исаев никогда не жаловался и не впутывал близких в свои отношения. «У нас вообще не принято было говорить о своих личных жизнях, но если бы кто-то из ребят знал о каком-то конфликте из-за девушки, то информация уже была бы у нас», — пояснил он.
По словам Сарангяна, именно Исаев помог ему встать на ноги после ранения. «Я пришёл в зал проходить реабилитацию. И непосредственно Дима мне начал помогать, подсказывать. Так получилось, что он стал не просто тренером и наставником, а соратником и другом. Мы там все как большая семья. Каждый чем может приходит на помощь, — вспоминает мужчина. — Очень сильный парень. Одарённый. Настоящий самородок. Ездил на соревнования — везде занимал призовые места. В зале — всегда добрый, положительный. Подойдёт, посмеётся, пошутит. И сейчас мы лишились вот такого человека. Это огромный удар — и моральный, и психологический».
Незадолго до гибели Дмитрий готовился к соревнованиям, которые должны были состояться 23 мая в Москве: «Наши ребята сейчас поехали на соревнования в Беларусь. Дима с ними не поехал — потому что он уже там всё что можно выиграл. Он готовился к стартам в Москве».