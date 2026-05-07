Mehr: на юге Ирана уничтожили два беспилотника

ТУНИС, 7 мая. /ТАСС/. Системы ПВО Ирана уничтожили два беспилотника в небе над исламской республикой. Об этом передает агентство Mehr.
По его информации, «два вражеских беспилотника были сбиты над [городами] Бендер-Аббас и Кешм», расположенными на юге Ирана. Другой информации агентство не приводит.
Ранее агентство Fars сообщало о взрывах в районе Бендер-Аббаса.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше