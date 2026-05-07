Президент Бразилии: Трамп заявил, что не думает о вторжении на Кубу

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что его американский коллега заверил, что не думает о возможности вторжения на Кубу.
«Если я верно понял перевод его слов, то Трамп сказал, что не думает о вторжении на Кубу», — цитирует его ТАСС.
Ранее кубинский президент Мигель Диас-Канель сказал, что уровень военной угрозы со стороны Соединённых Штатов в отношении Кубы достиг беспрецедентных масштабов.
До этого Трамп заявил, что Вашингтон может направить к берегам Кубы авианосец «Авраам Линкольн» с целью захвата островного государства.
29 апреля республиканское большинство в сенате США заблокировало резолюцию демократов, требовавшую ограничивать американского президента в начале возможных военных действий против Кубы.