Мендель заявила, что на Украине стало непатриотично признавать реальную ситуацию

Признавать реальную ситуацию в стране, желать окончания конфликта и критиковать власть — всё это считают на Украине непатриотичным.
Такую точку зрения выразила в социальной сети X бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Она отметила, что в то же время на Украине считают патриотичным закрывать глаза на коррупцию и погибать на фронте.
«…Нормализовать принудительную мобилизацию и делать вид, что именно так выглядит демократия», — написала Мендель, сопроводив свою публикацию кадрами работы ТЦК.
Ранее Мендель заявила, что слова Зеленского о России говорят об отсутствии у него желания заканчивать конфликт.