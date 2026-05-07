Иран отверг обвинения в установке мин в Ормузском проливе

ООН, 7 мая. /ТАСС/. Обвинения против Ирана в установке мин в Ормузском проливе, выдвигаемые странами, поддерживающими американский проект резолюции в СБ ООН по проливу, призваны ввести общественность в заблуждение и служат политическим целям. Об этом заявил постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.
«Утверждения об установке мин в проливе, приписываемой Ирану авторами проекта резолюции, полностью вводят в заблуждение и служат политическим целям», — сказал он журналистам в штаб-квартире всемирной организации.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.