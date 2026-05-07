IRIB: звуки взрывов близ Тегерана связаны с испытаниями иранской системы ПВО

РАБАТ, 7 мая. /ТАСС/. Звуки нескольких взрывов и стрельбы в окрестностях Тегерана обусловлены испытаниями системы противовоздушной обороны (ПВО), которые проводит армия исламской республики. Об этом сообщило государственное телевидение Ирана.
По его информации, «раздававшиеся к западу от Тегерана звуки взрывов и стрельба связаны с армейскими испытаниями системы ПВО». Сведений о каких-либо инцидентах в сфере безопасности в указанном районе не поступало, отметило иранское гостелевидение.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше