Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пашинян сообщил, что Армения не является союзником РФ в вопросе Украины

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг, 7 мая, сказал, что его страна не является союзником Российской Федерации в вопросе Украины.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг, 7 мая, сказал, что его страна не является союзником Российской Федерации в вопросе Украины.

— Я еще в 2022 или 2023 году говорил, что в вопросе Украины мы не являемся союзником РФ, — цитирует его Sputnik Армения.

Он добавил, что Ереван поставлял гуманитарную помощь Киеву.

В тот же день российское Министерство иностранных дел вызвало посла Армении в Москве Губгена Арсеняна, где заместитель главы ведомства Михаил Галузин заявил ему о неприемлемости предоставления «трибуны» украинскому президенту Владимиру Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России.

4 мая Никол Пашинян и Владимир Зеленский встретились в Ереване в рамках саммита Европейского политического сообщества. Они обсудили перспективы развития сотрудничества в областях, которые представляют взаимный интерес, и обменялись мнениями о текущей региональной и глобальной ситуации, обратив внимание на важность достижения стабильного и прочного мира.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше