Пашинян сообщил, что Армения не является союзником РФ в вопросе Украины

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг, 7 мая, сказал, что его страна не является союзником Российской Федерации в вопросе Украины.
— Я еще в 2022 или 2023 году говорил, что в вопросе Украины мы не являемся союзником РФ, — цитирует его Sputnik Армения.
Он добавил, что Ереван поставлял гуманитарную помощь Киеву.
В тот же день российское Министерство иностранных дел вызвало посла Армении в Москве Губгена Арсеняна, где заместитель главы ведомства Михаил Галузин заявил ему о неприемлемости предоставления «трибуны» украинскому президенту Владимиру Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России.
4 мая Никол Пашинян и Владимир Зеленский встретились в Ереване в рамках саммита Европейского политического сообщества. Они обсудили перспективы развития сотрудничества в областях, которые представляют взаимный интерес, и обменялись мнениями о текущей региональной и глобальной ситуации, обратив внимание на важность достижения стабильного и прочного мира.