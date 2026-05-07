В Белоруссии надеются на возвращение всех спортсменов, отстранённых из-за политики

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии надеется на скорейшее возвращение всех спортсменов, отстранённых по политическим причинам.
«Мы твёрдо убеждены, что спорт призван служить объединяющей силой и должен оставаться площадкой, свободной от политического влияния, где атлеты соревнуются на равных вне зависимости от внешних обстоятельств. Выражаем надежду на скорейшее восстановление прав всех спортсменов, столкнувшихся с ограничениями по политическим мотивам», — говорится в заявлении пресс-службы НОК.
7 мая МОК оставил в силе приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР), но рекомендовал отменить ограничения для белорусских спортсменов.
Напомним, что белорусских и российских атлетов рекомендовали отстранить от международных турниров в феврале 2022 года. В марте 2023 года МОК призвал допускать спортсменов в нейтральном статусе.
