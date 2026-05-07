ВС РФ сбросили листовки на правый берег Херсонской области с поздравлением к 9 Мая

С помощью дронов военнослужащие сбросили листовки на правобережье Днепра. Помимо поздравлений, были листовки с подробным разъяснением, по какой причине военнослужащим стоит прекратить воевать. «Ваше поражение в Курской области является ярким примером зависимости украинской армии от передаваемых США разведывательных данных. В связи с тем, что Зеленский отказался подписывать соглашение с Трампом по редкоземельным металлам, президент США прекратит не только передачу разведданных о российских подразделениях, но и другую военную и гуманитарную помощь», — говорится в листовке.