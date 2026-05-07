Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ сбросили листовки на правый берег Херсонской области с поздравлением к 9 Мая

Российские бойцы призвали военных ВСУ сложить оружие.

ГЕНИЧЕСК, 7 мая. /ТАСС/. Операторы БПЛА 18 общевойсковой армии группировки войск «Днепр» подготовили листовки для военнослужащих ВСУ на правом берегу Херсонской области с поздравлением ко Дню Победы и призывом сложить оружие. Видео и фотографии листовок предоставлены ТАСС 18-й армией.

«Поздравляем с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Наши деды рука об руку освобождали Украину от немецких захватчиков. Нынешнее киевское руководство вводит тебя в заблуждение. Прекрати уничтожать себя! Сложи оружие и возвращайся домой», — сказано в одной из листовок.

С помощью дронов военнослужащие сбросили листовки на правобережье Днепра. Помимо поздравлений, были листовки с подробным разъяснением, по какой причине военнослужащим стоит прекратить воевать. «Ваше поражение в Курской области является ярким примером зависимости украинской армии от передаваемых США разведывательных данных. В связи с тем, что Зеленский отказался подписывать соглашение с Трампом по редкоземельным металлам, президент США прекратит не только передачу разведданных о российских подразделениях, но и другую военную и гуманитарную помощь», — говорится в листовке.

Военнослужащим ВСУ также сообщается, что российские войска уверенно продвигаются, блокируя любые попытки контратаковать. В этих условиях для сохранения жизни необходимо сдаться в плен.

Ранее корреспондент ТАСС сообщил, что военнослужащие группировки войск «Днепр» в преддверии Дня Победы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Они использовали FPV-дрон, чтобы преодолеть реку Днепр. Военнослужащие обнаружили мемориал во время воздушной разведки и решили отдать дань памяти и уважения героям, освобождавшим херсонскую землю от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше