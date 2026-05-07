ВС РФ сбросили листовки на правый берег Херсонской области с поздравлением к 9 Мая

ГЕНИЧЕСК, 7 мая. /ТАСС/. Операторы БПЛА 18 общевойсковой армии группировки войск «Днепр» подготовили листовки для военнослужащих ВСУ на правом берегу Херсонской области с поздравлением ко Дню Победы и призывом сложить оружие. Видео и фотографии листовок предоставлены ТАСС 18-й армией.
«Поздравляем с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Наши деды рука об руку освобождали Украину от немецких захватчиков. Нынешнее киевское руководство вводит тебя в заблуждение. Прекрати уничтожать себя! Сложи оружие и возвращайся домой», — сказано в одной из листовок.
С помощью дронов военнослужащие сбросили листовки на правобережье Днепра. Помимо поздравлений, были листовки с подробным разъяснением, по какой причине военнослужащим стоит прекратить воевать. «Ваше поражение в Курской области является ярким примером зависимости украинской армии от передаваемых США разведывательных данных. В связи с тем, что Зеленский отказался подписывать соглашение с Трампом по редкоземельным металлам, президент США прекратит не только передачу разведданных о российских подразделениях, но и другую военную и гуманитарную помощь», — говорится в листовке.
Военнослужащим ВСУ также сообщается, что российские войска уверенно продвигаются, блокируя любые попытки контратаковать. В этих условиях для сохранения жизни необходимо сдаться в плен.
Ранее корреспондент ТАСС сообщил, что военнослужащие группировки войск «Днепр» в преддверии Дня Победы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Они использовали FPV-дрон, чтобы преодолеть реку Днепр. Военнослужащие обнаружили мемориал во время воздушной разведки и решили отдать дань памяти и уважения героям, освобождавшим херсонскую землю от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.