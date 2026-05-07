УНН: суд на Украине вернул Тимошенко загранпаспорт и разрешил покидать Киев

На Украине суд вернул загранпаспорт лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и разрешил ей покидать пределы Киева.
Об этом пишут «Украинские национальные новости».
Отмечается, что суд обязал Тимошенко являться по требованию к сотрудникам НАБУ, в антикоррупционную прокуратуру или суд, уведомлять об изменении места жительства и работы.
Ранее Высший антикоррупционный суд Украины отказал в удовлетворении жалобы лидера партии «Батькивщина» на предъявленное ей обвинение.
В «Украинской правде» написали, что Тимошенко вызывает подозрения в подкупе депутатов Верховной рады.
Тимошенко назвала политическим заказом все обвинения в её адрес.