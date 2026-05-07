ТАСС: командиры ВСУ запретили оказывать помощь больным хантавирусом бойцам

Командиры Вооружённых сил Украины запретили оказывать медицинскую помощь военнослужащим, больным хантавирусом.
Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах, по словам которого украинские командиры убеждены, что больные бойцы пытаются избежать участия в боевых действиях.
Ранее РИА Новости сообщило, что в подразделениях ВСУ распространяется хантавирус, увеличивая небоевые потери украинской армии.