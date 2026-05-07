Spiegel: МО ФРГ хочет ввести штраф в €250 за незаполнение анкет о военной службе

БЕРЛИН, 7 мая. /ТАСС/. Министерство обороны Германии планирует ввести штраф в размере €250 для молодых людей, не заполнивших анкеты о военной службе, которые с начала года рассылает Бундесвер (ВС ФРГ). Об этом пишет журнал Der Spiegel.
По информации издания, с начала года более 206 тыс. молодых мужчин и женщин старше 18 лет получили письма от Минобороны ФРГ. Они должны заполнить онлайн-анкету, в которой запрашивается информация о состоянии здоровья и физической подготовке, а также о заинтересованности в добровольном поступлении на службу в Бундесвер. На настоящий момент, как указывает журнал, 86% молодых людей добросовестно заполнили онлайн-форму в течение первого четырехнедельного срока. Еще 5% заполнили анкету после получения первого напоминания. В оборонном ведомстве заявили, что удовлетворены общим показателем в 91%.
В письмах Бундесвера указано, что лицо, которое «совершает административное правонарушение, умышленно или по неосторожности заполняет анкету о готовности неверно или не в полном объеме», может быть подвергнуто денежному штрафу. По истечении четырехнедельного срока направляется повторное письмо. Не заполнившим анкету по истечении второго срока грозит штраф. Еще в конце 2025 года Минобороны ФРГ подчеркивало, что возможны штрафы в размере до €1 тыс.
Игнорирование анкеты классифицируется как административное правонарушение. По данным Der Spiegel, текущие планы предусматривают установление штрафа в размере €250. Соответствующие уведомления будут рассылаться Федеральным ведомством по управлению персоналом Бундесвера или профильным карьерным центром ВС ФРГ. Тем, кто укажет в анкете заведомо ложные сведения, также грозит штраф.
Если штраф не будет оплачен, ведомство Бундесвера по управлению персоналом может инициировать процедуру принудительного взыскания средств. В крайних случаях нарушители могут быть подвергнуты административному аресту, чтобы «отсидеть» сумму штрафа. Министерство обороны ФРГ также утвердило адреса 24 центров медицинского освидетельствования, в которых с середины 2027 года молодые люди будут проходить проверку на физическую, психическую и интеллектуальную пригодность к службе. По данным ведомства, первый центр, как ожидается, начнет работу уже в 2026 году.
С 1 января в Германии действует обновленная система призыва. Бундесвер рассылает анкеты всем гражданам по достижении 18 лет, они должны заполнить их, выразив свое желание или нежелание служить в рядах ВС. Добровольцев приглашают на медосмотр, что позволяет формировать базы данных потенциальных призывников. При этом власти страны допускают введение принудительного призыва в случае нехватки ресурсов, для этого в будущем потребуется отдельное решение Бундестага (парламента).