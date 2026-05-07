Spiegel: МО ФРГ хочет ввести штраф в €250 за незаполнение анкет о военной службе

По информации издания, с начала года более 206 тыс. молодых мужчин и женщин старше 18 лет получили письма от Минобороны ФРГ. Они должны заполнить онлайн-анкету, в которой запрашивается информация о состоянии здоровья и физической подготовке, а также о заинтересованности в добровольном поступлении на службу в Бундесвер. На настоящий момент, как указывает журнал, 86% молодых людей добросовестно заполнили онлайн-форму в течение первого четырехнедельного срока. Еще 5% заполнили анкету после получения первого напоминания. В оборонном ведомстве заявили, что удовлетворены общим показателем в 91%.