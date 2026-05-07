Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мусаев — о победе над «Динамо»: это был один из самых важных матчей в истории «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Динамо» в финале Пути РПЛ Кубка России.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Динамо» в финале Пути РПЛ Кубка России.

«Эмоции дают силу, я считаю, что каждый матч проходит очень тяжело. Многие игры в концовках выигрываем, и то, что побеждаем, придаёт эмоции. Я думаю, что это был один из самых важных матчей в истории клуба. И рад, что мы смогли выйти победителями, поэтому эмоции от победы — это главное наше топливо», — приводит его слова «Матч ТВ».

Основное время встречи завершилось со счётом 0:0. В первой игре команды также не забили голов.

В серии пенальти сильнее оказали игроки из Краснодара — 6:5.

«Краснодар» сыграет в Суперфинале Кубка России со «Спартаком».

Ранее сообщалось, что РФС проведёт акцию «Бессмертный полк» на матче «Краснодар» — «Динамо» в Кубке России.