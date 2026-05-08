«ВС США только что нанесли удары по иранскому порту [на острове] Кешм и [городу] Бендер-Аббас, сообщил мне американский чиновник высокого ранга. Но это не возобновление войны», — написала она на своей странице в X.
Fox: США не считают удары по Ирану возобновлением войны
НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /ТАСС/. США не считают, что нанесенные ими новые удары по иранской территории свидетельствуют о возобновлении военных действий. Об этом со ссылкой на источники сообщила журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин.