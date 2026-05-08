Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fox: США не считают удары по Ирану возобновлением войны

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /ТАСС/. США не считают, что нанесенные ими новые удары по иранской территории свидетельствуют о возобновлении военных действий. Об этом со ссылкой на источники сообщила журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин.

Источник: U.S. Navy

«ВС США только что нанесли удары по иранскому порту [на острове] Кешм и [городу] Бендер-Аббас, сообщил мне американский чиновник высокого ранга. Но это не возобновление войны», — написала она на своей странице в X.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше