Скопинцев — о предложениях из Серии А: резкого желания переходить не было

Футболист «Динамо» Дмитрий Скопинцев ответил, были ли за его карьеру предложения из Европы.
«Агенты говорили, что да — от команд из середины таблицы чемпионата Италии. Но такие вещи всегда многоступенчатые, не всё доходит до конкретики. У меня были хорошие, яркие отрезки, поэтому появлялся интерес. Но прям резкого желания переходить не было, потому что и здесь был прогресс», — приводит его слова Metaratings.
Скопинцев выступает за «Динамо» с 2020 года.
Всего он сыграл за команду 208 матчей, забил восемь голов и отдал 16 результативных передач.
