«Трамп придет на помощь»: В Европе до сих пор цепляются за ядерный зонтик США

В Финляндии не сомневаются в готовности Вашингтона прийти на помощь в случае нападения на одну из стран НАТО. Уверенность в надёжности американской поддержки высказал президент этой страны Александр Стубб. При этом Стубб намекнул на возможность применения США ядерного оружия при оказании такой поддержки.
«Я не вижу, чтобы ядерный зонтик США куда-либо исчезал», — сказал Стубб в ответ на соответствующий вопрос во время брифинга по итогам его встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Его ответ цитирует издание Ilta-Salomat.
Стубб добавил, что «ни на мгновение не сомневается» в готовности США прийти на помощь странам альянса.
В то же время премьер Польши Туск сомневается, что США помогут Европе в рамках НАТО. Он заявил, что Евросоюзу пора превратиться в настоящий военный альянс, способный самостоятельно оборонять континент.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты не нуждаются в союзниках по Североатлантическому альянсу, тогда как сами партнёры НАТО, по его мнению, зависят от поддержки Вашингтона.