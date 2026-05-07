«Трамп придет на помощь»: В Европе до сих пор цепляются за ядерный зонтик США

В Финляндии не сомневаются в готовности Вашингтона прийти на помощь в случае нападения на одну из стран НАТО. Уверенность в надёжности американской поддержки высказал президент этой страны Александр Стубб. При этом Стубб намекнул на возможность применения США ядерного оружия при оказании такой поддержки.