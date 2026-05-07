В НЦ «Россия» состоялась премьера спектакля «Солдатские сны»

В Национальном центре «Россия» прошла премьера исторического спектакля «Солдатские сны», приуроченного к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и Году единства народов России.
Одним из ключевых моментов спектакля стала символическая передача Знамени Победы. Ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы, Висло-Одерской и Берлинской операций Кирилл Александрович Семёнов передал его герою специальной военной операции.
Постановка, созданная под руководством народного артиста России Евгения Глазова, стала одной из самых масштабных в истории Национального центра: в ней приняли участие более 500 артистов — от легенд эстрады до детских коллективов.
«Миссия НЦ “Россия” — сохранение исторической памяти. Спектакль объединяет поколения: от фронтовых концертов 1945 года до наших дней. Символично, что Знамя Победы передал ветеран Великой Отечественной войны Кирилл Семёнов герою специальной военной операции», — отметила заместитель генерального директора НЦ «Россия» Анастасия Звягина.
Сюжет строится вокруг судеб трёх военных корреспондентов разных поколений. Зрители прошли путь от проводов на фронт с Белорусского вокзала до Победы. Открыла действие сцена 2 мая 1945 года: голос легендарной Лидии Руслановой в дуэте с Варварой исполнил «Валенки» — так эпохи соединились в едином порыве.
На сцене прозвучали знаковые песни военных лет: «Священная война» в исполнении хора Росгвардии, «Тёмная ночь» в исполнении Сергея Шакурова, «Ленинградки» Елены Ваенги, «Соловьи» в исполнении Александра Кохова. Илья Резник представил песню «Дети войны», а Лев Лещенко вместе с объединённым хором завершил спектакль легендарным «Днём Победы».
Особую атмосферу создала инновационная сценография: впервые использован световой занавес, разделяющий зал и сцену, а вместо декораций — отреставрированные с помощью ИИ архивные фотографии, которые превратились в живые визуальные сцены.
Перед началом представления в фойе выступил сводный детский духовой оркестр имени Валерия Халилова: более 130 юных музыкантов исполнили марши и вальсы военных лет.
Спектакль «Солдатские сны» можно увидеть 7 и 8 мая в НЦ «Россия». Трансляция 8 мая будет доступна на сайте центра в разделе «Трансляции и видео», а также на телеканале «Звезда».