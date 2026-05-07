Депутат Журавлев: наследники Бандеры стремятся испортить День Победы

Депутат объяснил, почему участились атаки беспилотников на российские города.

Источник: Комсомольская правда

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев объяснил усиление атак беспилотников на российские города в преддверии Дня Победы.

Депутат отметил, что нынешним украинским наследникам Бандеры крайне важно испортить именно 9 мая. Именно поэтому киевский режим продолжает массированные обстрелы российских городов. Но до Москвы практически ничего не долетает и это злит киевский режим.

— Наследникам Бандеры крайне важно испортить именно этот праздник, который для нас остается, пожалуй, самым исторически значимым. 9 мая ведь наша страна победила не одного только Гитлера — общеевропейский нацизм — недобитые отростки которого снова сейчас пытаются овладеть Россией, — отметил депутат в беседе с Газета.ru.

Алексей Журавлев напомнил, что Зеленский в очередной раз нарушил перемирие.

В свою очередь, член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров предположил, что Зеленский уже 7 мая может сбежать и спрятаться в бункере в Карпатах, опасаясь ответа за атаки на российские регионы в преддверии Дня Победы.

— У Зеленского есть бункеры на западной Украине, в Тернопольской, Ивано-Франковской областях. Скорее всего, он будет там прятаться, — сказал эксперт в беседе с aif.ru.

В ночь на 7 мая Россию атаковали более 300 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Дроны сбивали над территориями Белгородской, Рязанской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Смоленской областей и Московского региона, пишет Царьград.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше