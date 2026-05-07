В Израиле выявили первый случай хантавируса

После вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius погибли три человека — супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. Сейчас судно направляется в Испанию, где пассажиров эвакуируют. На MV Hondius было 147 человек — 88 пассажиров и 59 членов экипажа. По последним данным, на лайнере семь зараженных.