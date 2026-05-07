Иран обстрелял ракетами силы США, атаковавшие их танкер

Вооружённые силы Ирана нанесли ракетный удар по подразделениям США, которые атаковали иранский танкер. Об этом сообщила гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на военный источник.

Источник: Life.ru

«После атаки армии американского агрессора на иранский танкер подразделения противника в районе Ормузского пролива попали под ракетный обстрел Ирана. Получив ущерб, они ретировались», — информирует вещатель.

Иранское телевидение не прояснило, когда именно произошёл инцидент.

Однако 6 мая Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) сообщало, что американские силы «выстрелами вывели из строя» танкер под флагом Ирана в районе Оманского залива. Связаны ли эти два события, иранская сторона не уточнила.

Ранее Life.ru писал, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность возобновления военной операции по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив. Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на использование своих баз и воздушного пространства американскими военными, что позволило Вашингтону пересмотреть паузу в операции Project Freedom.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

