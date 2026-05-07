"Флотилия Сумуда" обвинила израильских военных в сексуальном насилии

Флотилия с гуманитарной помощью для сектора Газа отправилась из Барселоны 15 апреля. В ночь на четверг активисты заявили, что вооруженные израильские силы захватили суда недалеко от Крита, сломали на них двигатели и навигационные системы и отступили. Флотилия в субботу призвала евродепутатов вмешаться после исчезновения гражданина Испании и Швеции палестинского происхождения и гражданина Бразилии в результате перехвата судов флотилии израильскими силами.