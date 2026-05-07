Суд на Украине вернул Тимошенко загранпаспорт и разрешил покидать Киев

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о возврате загранпаспорта лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и предоставил ей право покидать Киев, пишут украинские СМИ.
Напомним, что в январе текущего года НАБУ обнародовало аудиозапись, на которой Тимошенко ведет беседу с депутатом Верховной рады, обсуждая оплату за голосование в парламенте. Сама Тимошенко утверждает, что голос на опубликованных аудиозаписях ей не принадлежит. НАБУ, в свою очередь, провело допросы ряда депутатов Рады и лиц, имеющих отношение к данному инциденту.
Суд продлил процессуальные обязательства, возложенные на Тимошенко, однако вернул ей загранпаспорт и позволил покидать пределы Киева. При этом она обязана своевременно являться по вызову детектива НАБУ или прокурора и своевременно информировать о любых изменениях места жительства или работы.
Ранее также стало известно, что бывший президент Украины Петр Порошенко* в 2025 году переписал на свою супругу ценные бумаги на сумму около $22,5 млн.
*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.