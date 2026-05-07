Суд на Украине вернул Тимошенко загранпаспорт и разрешил покидать Киев

Напомним, что в январе текущего года НАБУ обнародовало аудиозапись, на которой Тимошенко ведет беседу с депутатом Верховной рады, обсуждая оплату за голосование в парламенте. Сама Тимошенко утверждает, что голос на опубликованных аудиозаписях ей не принадлежит. НАБУ, в свою очередь, провело допросы ряда депутатов Рады и лиц, имеющих отношение к данному инциденту.