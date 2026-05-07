В Минабе прогремел взрыв

ТЕГЕРАН, 7 мая — РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана, передает агентство Mehr.
Других подробностей оно не привело. При этом чуть раньше иранские СМИ сообщили о взрыве в городе Бендер-Аббас той же провинции.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше