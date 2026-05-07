РФ упрощает доступ к легальной миграции ради целей Глобального договора

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. В развитие целей Глобального договора о миграции Россия продолжает работу по упрощению доступа иностранных граждан к легальным каналам въезда и трудоустройства. Об этом заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский, выступая на втором Форуме по рассмотрению проблем международной миграции в Нью-Йорке. Текст выступления опубликован на сайте российского дипведомства.
«В развитие целей Глобального договора Россия продолжает предпринимать шаги по упрощению доступа к легальным каналам миграции, — указал он. — Среди наших приоритетов — содействие законному, упорядоченному и организованному найму иностранных работников, обеспечение условий для их достойного труда. Уделяем внимание повышению доступности процедур для желающих въехать на территорию России, качественному сбору данных о процессах, связанных с мобильностью людей, улучшению системы госуправления с применением современных цифровых технологий».
Замминистра отметил, что Россия активно использует рекомендации Глобального договора при совершенствовании внутреннего законодательства. «Декларация о прогрессе Форума также содержит целый ряд полезных рекомендаций, хотя в ней есть ссылки на документы, например, в параграфе 45, не одобренные государствами. Исходим из необходимости приоритетного обеспечения национальных интересов и соблюдения международных обязательств, а также важности следования согласованным государствами подходам, — добавил он. — Принципы и цели Глобального договора учтены в Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2030 года».
«Заинтересованы в сохранении открытости для иностранных граждан, рассматривающих наше государство в качестве страны с благоприятными условиями для осуществления трудовой и образовательной деятельности, — сказал Любинский. — При этом исходим из безусловной необходимости соблюдения ими российских законов, норм и правил, уважения наших традиций, языковых, духовных и культурных особенностей».