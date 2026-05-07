Власти Швеции освободили из-под стражи российского капитана танкера Sea Owl I

Шведские правоохранительные органы официально освободили из-под стражи гражданина России, являющегося капитаном танкера Sea Owl I.

Об этом сообщает радиостанция P4 Malmöhus.

Мужчину взяли под арест 12 марта по подозрению в использовании поддельных документов.

«Прокурор принял решение снять арест с капитана танкера Sea Owl I, который был задержан береговой охраной», — говорится в сообщении.

Ранее береговая охрана Швеции взяла под контроль судно Sea Owl I, подозреваемое в отсутствии гражданства.

Также сообщалось, что судно Sea Owl I задержали в Швеции из-за технических и экологических вопросов, при этом претензий к экипажу не предъявлялось.