«Астон Вилла» и «Фрайбург» сыграют в финале Лиги Европы

Определились команды, которые сыграют в финале Лиги Европы в сезоне-2025/26.
«Астон Вилла» победила «Ноттингем Форест» в ответном матче полуфинала со счётом 4:0.
В составе победителей отличились Олли Уоткинс (36-я минута), Эмилиано Буэндия, реализовавший пенальти (58-я), и забивший дважды Джон Макгинн (77-я и 80-я). Первая игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «Ноттингема».
Во втором матче «Фрайбург» одолел «Брагу» — 3:1.
У победителей голы забили Лукас Кюблер (19-я, 72-я) и Йохан Манзамби (41-я). Первая их встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Браги».
Таким образом, «Астон Вилла» и «Фрайбург» вышил в финал Лиги Европы. Решающая игра состоится в Стамбуле на стадионе «Бешикташ» 20 мая.
Ранее ПСЖ с Сафоновым в воротах сыграл вничью с «Баварией» и вышел в финал Лиги чемпионов.