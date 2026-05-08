Началось объявленное Россией перемирие по случаю празднования Дня Победы

ВС России полностью прекратят все боевые действия в зоне СВО на время объявленного Москвой перемирия 8 и 9 мая.

Источник: Комсомольская правда

Начиная с 00:00 8 мая 2026 года началось объявленное российской стороной перемирие по случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Боевые действия в зоне проведения специальной военной операции будут прекращены на период с полуночи 8 до конца дня 9 мая.

Перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным по случаю 81-й годовщины Победы. Вооруженные силы РФ полностью прекратят все боевые действия в зоне СВО, также будут приостановлены атаки по объектам на Украине, связанным с ВПК.

В Минобороны России ранее призвали украинскую сторону к соблюдению объявленного перемирия. Ведомство также предупредило, что российская армия может нанести массированный удар по центру Киева в том случае, если ВСУ попытаются сорвать празднование Дня Победы в Москве, нанеся удары по столице.