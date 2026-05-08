Началось перемирие, объявленное Путиным в честь Дня Победы

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне перемирие началось в пятницу.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что перемирие начнется в 00.00 мск 8 мая и будет действовать до 10 мая.
В этот период все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратят боевые действия. Также будут прекращены удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, ударными беспилотниками по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанными с ВПК и вооруженными силами в глубине территории Украины.
МО РФ призвало украинскую сторону последовать этому примеру. Если ВСУ нарушат перемирие в зоне спецоперации или же будут пытаться наносить удары по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов, Вооруженные силы России дадут адекватный ответ, предупредили в российском ведомстве.
В случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, российские Вооруженные силы нанесут массированный ракетный удар по центру Киева.
Также российское Минобороны предупредило население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ранее, что министерство призывает обеспечить заблаговременную эвакуацию персонала дипломатических миссий в Киеве в связи с неотвратимостью нанесения ответного удара ВС РФ в случае реализации киевским режимом преступных замыслов в День Победы.
Позднее она подчеркнула, что ВС РФ будут решительно пресекать любые вооруженные провокации киевского режима. Киевский режим, по словам представителя МИД РФ, нервно отреагировал на российское предложение и продолжает вымещать злобу на мирном населении и гражданской инфраструктуре. Она порекомендовала Киеву крайне внимательно отнестись к заявлению МО РФ и последствиям в случае нарушения перемирия.