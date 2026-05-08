Началось перемирие, объявленное Россией в честь Дня Победы

Началось перемирие, объявленное российской стороной в честь Дня Победы.
Ранее в Министерстве обороны России подтвердили, что все группировки ВС России в зоне СВО с 8 до 10 мая прекратят боевые действия.
При этом в случае нарушений перемирия со стороны ВСУ в зоне СВО российская армия даст адекватный ответ.
В ведомстве напомнили об ударе по Киеву при попытках срыва празднования 9 Мая.
Минобороны призвало население Киева и дипломатов своевременно покинуть город.
Российская сторона, объявившая о прекращении боевых действий в зоне СВО с 8 до 10 мая, призывает Украину поступить так же.