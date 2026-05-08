Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День ленинградского Парада Победы предложили включить в перечень памятных дат

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил включить дату ленинградского Парада Победы (8 июля 1945 года) в перечень памятных дат Российской Федерации либо закрепить за этим днём статус Дня воинской славы. Копия обращения на имя председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского есть в распоряжении RT.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил включить дату ленинградского Парада Победы (8 июля 1945 года) в перечень памятных дат Российской Федерации либо закрепить за этим днём статус Дня воинской славы. Копия обращения на имя председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского есть в распоряжении RT.

«Изучение истории помогает нам полнее и точнее закреплять в народной памяти символические события, которые важны в деле правильного воспитания подрастающих и грядущих поколений. Одним из таких важных символических событий является ленинградский Парад Победы, состоявшийся в Ленинграде 8 июля 1945 года», — заявил Крупник.

По его словам, наравне с московским Парадом Победы, состоявшимся 24 июня 1945 года, ленинградский стал важнейшим символом победы советского народа.

«Прошу Вас оценить целесообразность включения даты ленинградского Парада Победы 8 июля 1945 года в перечень памятных дат Российской Федерации либо закрепления за этим днём статуса Дня воинской славы», — говорится в тексте обращения.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT напомнил, что в соответствии с федеральным законом «О георгиевской ленте» георгиевская лента является одним из символов воинской славы России.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого, писателя и переговорщика по Украине
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше