День ленинградского Парада Победы предложили включить в перечень памятных дат

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил включить дату ленинградского Парада Победы (8 июля 1945 года) в перечень памятных дат Российской Федерации либо закрепить за этим днём статус Дня воинской славы. Копия обращения на имя председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского есть в распоряжении RT.
«Изучение истории помогает нам полнее и точнее закреплять в народной памяти символические события, которые важны в деле правильного воспитания подрастающих и грядущих поколений. Одним из таких важных символических событий является ленинградский Парад Победы, состоявшийся в Ленинграде 8 июля 1945 года», — заявил Крупник.
По его словам, наравне с московским Парадом Победы, состоявшимся 24 июня 1945 года, ленинградский стал важнейшим символом победы советского народа.
«Прошу Вас оценить целесообразность включения даты ленинградского Парада Победы 8 июля 1945 года в перечень памятных дат Российской Федерации либо закрепления за этим днём статуса Дня воинской славы», — говорится в тексте обращения.
