«Вруны и обманщики»: МОК оставил в силе ограничения для россиян

Исполком МОК рекомендовал снять все ограничения с белорусских спортсменов, но вместе с тем оставил в силе действующие санкции в отношении россиян. Глава организации Кирсти Ковентри объяснила это тем, что ОКР до сих пор не восстановлен в правах. Также она упомянула разбирательство WADA в отношении гендиректора РУСАДА Вероники Логиновой, хотя не стала связывать два этих вопроса. Михаил Дегтярёв выразил недоумение позицией комитета и отметил, что процесс восстановления ОКР затянулся. А по мнению Владислава Третьяка, в каждом виде окончательный вердикт в любом случае останется за международными федерациями.