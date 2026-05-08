«Вруны и обманщики»: МОК оставил в силе ограничения для россиян

Исполком МОК рекомендовал снять все ограничения с белорусских спортсменов, но вместе с тем оставил в силе действующие санкции в отношении россиян. Глава организации Кирсти Ковентри объяснила это тем, что ОКР до сих пор не восстановлен в правах. Также она упомянула разбирательство WADA в отношении гендиректора РУСАДА Вероники Логиновой, хотя не стала связывать два этих вопроса. Михаил Дегтярёв выразил недоумение позицией комитета и отметил, что процесс восстановления ОКР затянулся. А по мнению Владислава Третьяка, в каждом виде окончательный вердикт в любом случае останется за международными федерациями.
В последнее время МОК шёл навстречу отечественным атлетам. Чего стоит рекомендация в конце прошлого года о допуске юниоров до международных соревнований под национальным флагом и гимном.
Тем неожиданней оказалась двойственная позиция исполкома комитета в начале мая по российским и белорусским спортсменам. С белорусов рекомендовали полностью снять все ограничения.
«МОК подтверждает, что выступление спортсменов на международных соревнованиях не должно ограничиваться из-за действий их правительств, включая участие в войне или конфликте», — говорится в документе.
В организации напомнили, что белорусы в нейтральном статусе участвовали во множестве стартов, в том числе в Олимпийских играх, и это не привело ни к одному неприятному инциденту.
А вот положение отечественных атлетов пока не изменилось. В МОК объяснили это тем, что НОК Белоруссии соблюдал олимпийскую хартию. При этом отметили, что и с ОКР провели конструктивный обмен мнениями. Также упомянули другой негативный момент.
«Исполнительный комитет МОК с обеспокоенностью отметил недавнюю информацию, которая побудила WADA заняться изучением российской антидопинговой системы. Поэтому исполком МОК хотел бы получить более полное представление об этой ситуации», — говорится в тексте.
Речь идёт о расследовании, которое Всемирное антидопинговое агентство якобы начало в отношении генерального директора РУСАДА Вероники Логиновой. По некоторым данным, её подозревают в махинациях с допинг-пробами на ОИ-2014.
При этом сама президент МОК Кирсти Ковентри на пресс-конференции подчеркнула, что эти вопросы никак не связаны.
«Правовая комиссия продолжает изучать ОКР, и когда они закончат, то доложат исполкому, но пока этого не произошло», — цитирует руководителя ТАСС.
Она также затруднилась назвать сроки завершения расследования WADA. По словам Ковентри, в организации пообещали предоставить всю информацию. Вполне логично ей задали вопрос о двойных стандартах по отношению к странам. Двукратная олимпийская чемпионка объяснила, почему подобное произошло.
«Мы хотим, чтобы все спортсмены участвовали. И решение по белорусам это показывает. Когда речь об ОКР, мы видим конструктивные изменения, но белорусский комитет никогда не был отстранён. ОКР всё ещё отстранён», — подытожила Ковентри.
В свою очередь, директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклауд поблагодарил отечественную сторону за конструктивную позицию.
«Они предоставили комиссии много документации, это очень интересно и полезно для неё. Мы не можем предсказать, что комиссия скажет. Отчёт пойдёт от неё к исполкому для решения», — заявил Маклауд.
Министр спорта страны и глава ОКР Михаил Дегтярёв поздравил белорусских коллег и выразил надежду, что произошедшее послужит прологом к снятию ограничений с отечественных атлетов.
Однако он выразил недоумение тем, что юридическая комиссия организации в очередной раз не стала изменять позицию по ОКР. По словам руководителя, в МОК направили исчерпывающий пакет документов. А теперь послали ещё и запрос о статусе их рассмотрения.
«Процесс восстановления явно затянулся, никаких оснований для этого мы не видим. Особенно с учётом позитивной динамики по допуску на международные старты российских юниоров в более чем 20 видах, а также пловцов, дзюдоистов, кикбоксеров, борцов самбо и ММА и ряда других видов во всех возрастных категориях под флагом и с гимном. Флаг России с начала 2026-го поднимался более 80 раз на мировых и европейских чемпионатах, кубках и первенствах», — написал Дегтярёв в своём Telegram-канале.
Он пообещал, что Минспорта и ОКР продолжат трудиться ради скорейшего снятия всех санкций со спортсменов. Высказалась и Логинова, подчеркнувшая, что позиция МОК не связана с расследованием WADA.
«МОК чётко дал понять: вопрос восстановления ОКР с антидопинговыми расследованиями не связан. А некоторые российские СМИ информацию представляют совершенно иначе. Мне больше нечего добавить», — цитирует гендиректора РУСАДА «Р-Спорт».
Однако далеко не все настроены столь пессимистично. Депутат Госдумы и глава Ассоциации лыжных видов спорта страны Дмитрий Свищёв верит, что теперь у МОК нет другого выбора, кроме как в обозримом будущем поступить с россиянами по аналогии с белорусами. Претензии же со стороны WADA он счёл надуманными.
«По сути, не осталось юридических причин для сохранения санкций и отстранения наших спортсменов. В том числе это касается претензий в отношении РУСАДА, которые возникли недавно и являются очевидно надуманными. Мы общаемся с WADA, выполняются необходимые требования. Но так или иначе допуск белорусов даёт нам и позитивный сигнал, поскольку в международных федерациях были прецеденты, когда нас допускали после возвращения белорусов», — подчеркнул Свищёв.
Высказался и президент ФХР Владислав Третьяк. По его мнению, окончательное решение в каждом виде в любом случае останется за международными федерациями. И в качестве примера привёл World Aquatics, недавно допустившую россиян к участию в турнирах без ограничений.
А особенно жёстко высказалась известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она сочла позицию МОК откровенно русофобской и выразила надежду, что Дегтярёв, несмотря на это, рано или поздно добьётся положительного вердикта.
«А кто будет нас защищать? Люди, которые на таком высоком уровне принимают такие решения, это не люди. Это не руководители большого настоящего спорта. Это вредители, вруны и обманщики. Никакому их слову нельзя верить. Нам не на что надеяться. Просто хотим знать, кто нас будет защищать? Нас убивают!» — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».