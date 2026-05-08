Иран обвинил США в нарушении перемирия

«Армия американского агрессора нарушила перемирие, атаковав иранский танкер, шедший из прибрежных вод Ирана в районе Джаска в сторону Ормузского пролива, а также другое судно, заходившее в Ормузский пролив», — приводит гостелерадио Ирана слова Зольфагари.
«В то же время они в сотрудничестве с рядом региональных стран совершили воздушную атаку на ряд мирных районов — побережье порта Хамир, (города) Сирик, острова Кешм», — добавил военный.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше