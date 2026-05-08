Tasnim: Иран атаковал три эсминца США вблизи Ормузского пролива

Иранские силы атаковали три эсминца Соединённых Штатов вблизи Ормузского пролива.
Об этом пишет Tasnim, ссылаясь на источники.
«Три американских эсминца были атакованы иранским флотом вблизи Ормузского пролива. Эсминцы террористических сил США отступают в сторону Оманского моря», — говорится в публикации.
Атак была осуществлена при помощи ракет и БПЛА-камикадзе.
Ранее журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин, ссылаясь на американского чиновника, заявила, что Соединённые Штаты атаковали иранский порт Кешм и город Бендер-Аббас.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.