Началось объявленное Путиным перемирие в честь 81-летия Победы

Российское Минобороны предупредило, что в случае попыток Украины сорвать празднование, ВС РФ нанесут ответные удары по центру Киева. Ведомство подчеркнуло, что ранее Москва не прибегала к подобным действиям по гуманитарным причинам, а также рекомендовало жителям Киева и сотрудникам иностранных дипломатических миссий учитывать возможные риски.