Началось объявленное Путиным перемирие в честь 81-летия Победы

Объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие, приуроченное к празднованию Победы в Великой Отечественной войне, вступило в силу. Режим прекращения огня будет действовать до 10 мая.
В Министерстве обороны России ранее заявляли, что ожидают аналогичных шагов со стороны Украины. В ведомстве также обратили внимание на заявления Владимира Зеленского, связанные с возможными ударами по Москве в период праздничных мероприятий ко Дню Победы.
Российское Минобороны предупредило, что в случае попыток Украины сорвать празднование, ВС РФ нанесут ответные удары по центру Киева. Ведомство подчеркнуло, что ранее Москва не прибегала к подобным действиям по гуманитарным причинам, а также рекомендовало жителям Киева и сотрудникам иностранных дипломатических миссий учитывать возможные риски.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин во время телефонного разговора с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом уведомил о готовности РФ объявить перемирие в зоне СВО на время празднования Дня Победы.