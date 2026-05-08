«Инкубатор террористических угроз»: что может стоять за критикой Европы в новой Стратегии США

В США приняли новую Стратегию по борьбе с терроризмом, в которой Европу назвали «инкубатором террористических угроз». В документе говорится, что из-за «неконтролируемой массовой миграции» европейские страны превратились в финансовые и логистические центры для террористов. Вашингтон потребовал от евросоюзников немедленно нарастить усилия по борьбе с терроризмом. Как отметили в Белом доме, США намерены оценивать серьёзность Европы как партнёра и союзника по их вкладу в общее дело. Эксперты считают, что жёсткая риторика Вашингтона в адрес Европы отражает не только разногласия по вопросам безопасности и миграции, но и более глубокий идеологический конфликт внутри западного лагеря.