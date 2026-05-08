«Инкубатор террористических угроз»: что может стоять за критикой Европы в новой Стратегии США

В США приняли новую Стратегию по борьбе с терроризмом, в которой Европу назвали «инкубатором террористических угроз». В документе говорится, что из-за «неконтролируемой массовой миграции» европейские страны превратились в финансовые и логистические центры для террористов. Вашингтон потребовал от евросоюзников немедленно нарастить усилия по борьбе с терроризмом. Как отметили в Белом доме, США намерены оценивать серьёзность Европы как партнёра и союзника по их вкладу в общее дело. Эксперты считают, что жёсткая риторика Вашингтона в адрес Европы отражает не только разногласия по вопросам безопасности и миграции, но и более глубокий идеологический конфликт внутри западного лагеря.
В США приняли новую Стратегию по борьбе с терроризмом, в которой жёстко раскритиковали действия Европы. Так, в 16-страничном документе говорится, что европейские страны сегодня превратились в «инкубатор» терроризма. И причина этого, как считает Вашингтон, — «неконтролируемая массовая миграция».
«Мир безопаснее, когда Европа сильна, однако Европа подвергается серьёзной угрозе и является одновременно мишенью для террористов и инкубатором террористических угроз», — говорится в обновлённой Стратегии.
В ней отмечается, что террористы в своих атаках на европейские государства якобы стремятся подорвать их демократические институты и связи с Соединёнными Штатами. На руку же экстремистам играют слабость европейских границ и сокращённые контртеррористические ресурсы.
«Неприемлемо, чтобы богатые союзники по НАТО служили финансовыми, логистическими и вербовочными центрами для террористов», — подчёркивается в документе.
В связи с этим США предписывают Европе немедленно и значительно активизировать свои усилия по борьбе с терроризмом.
«Всем ясно, что хорошо организованные враждебные группировки эксплуатируют открытые границы и сопутствующие глобалистские идеалы. Чем больше растут эти чуждые культуры и чем дольше продолжается нынешняя европейская политика, тем больше гарантирован терроризм», — утверждается в Стратегии.
Европу — на ковёр.
Между тем в Белом доме уже заявили, что на неделе представители администрации президента США Дональда Трампа проведут встречи с союзниками, чтобы обсудить укрепление своих стратегий борьбы с терроризмом.
«Как ясно дал понять президент, мы будем оценивать вашу серьёзность как партнёра и союзника по тому вкладу, который вы вносите. Так что мы ожидаем большего», — заявил журналистам руководитель антитеррористического аппарата Белого дома Себастьян Горка, разработавший обновлённую Стратегию по борьбе с терроризмом.
Как отметили в The Guardian, новая волна критики в адрес Европы поднялась всего через несколько месяцев после обнародования новой Стратегии национальной безопасности Трампа, в которой была дана жёсткая оценка союзникам.
«Очередная критика в адрес Европы звучит спустя считаные месяцы после того, как в трамповской новой Стратегии национальной безопасности было сказано, что иммиграция грозит континенту “цивилизационным уничтожением”, — подчёркивается в статье.
Помимо этого, там напомнили, что Трамп критиковал союзников по НАТО за отказ поддержать военную кампанию против Ирана.
Белый дом в Вашингтоне.
Gettyimages.ru.
Ярость союзников.
Напомним, что в обновлённой Стратегии национальной безопасности США вашингтонская администрация заявила о разногласиях с рядом европейских партнёров. В документе говорится, что некоторые правительства в Европе «топчут базовые принципы демократии».
«Огромное большинство европейцев желает мира, но это стремление не претворяется в политический курс — во многом из-за подрыва дипломатических процессов властями этих государств. Для Соединённых Штатов это стратегически важно именно потому, что, погрязнув в политическом кризисе, европейские государства не способны провести у себя реформы», — отмечалось в документе.
Ко всему прочему, там говорится, что рост доли населения неевропейского происхождения в ряде стран Североатлантического альянса в долгосрочной перспективе может привести к пересмотру их союза с Соединёнными Штатами.
«В долгосрочной перспективе вполне вероятно, что через несколько десятилетий некоторые страны НАТО станут по населению преимущественно неевропейскими. Поэтому остаётся открытым вопрос: будут ли они воспринимать своё место в мире и свой союз с США так же, как те государства, которые изначально подписывали устав НАТО», — отмечают авторы документа.
ЕС подобные выпады США возмутили. Как писало издание Politico 7 декабря прошлого года со ссылкой на источники, американская критика вызвала «ярость» среди европейских должностных лиц. Однако они были вынуждены признать, что Трамп обладает слишком большим влиянием, чтобы европейские страны вышли за рамки символического выражения дипломатического протеста.
Резко высказался на этот счёт и председатель Европейского совета Антониу Кошта, выступая на форуме в Брюсселе 8 декабря. Он расценил это как вмешательство во внутриевропейские дела.
«Чего мы не можем принять, так это такой угрозы вмешательства в политическую жизнь Европы. Соединённые Штаты не вправе решать за европейских граждан, какие партии правильные, а какие нет», — заявил чиновник.
Председатель Европейского совета Антониу Кошта.
© Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images.
Борьба политэлит.
Как отметил в беседе с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов, нынешние противоречия между США и ЕС во многом связаны с различной формацией политических элит по обе стороны Атлантики.
«В Америке в лице команды Трампа у власти в настоящий момент находятся консерваторы — традиционалисты, в Европе — глобалисты. Эти две части западного политического мира между собой категорически не уживаются. Поэтому мы наблюдаем такие своеобразные “семейные разборки” между Европой и США», — пояснил он.
По его словам, речь идёт не об отрицании союзнических отношений как таковых, а о конфликте вокруг конкретных политических решений и подходов.
Схожую оценку даёт политолог-американист Константин Блохин, отмечая, что нынешним руководством Соединённых Штатов Европа воспринимается не как суверенный политический центр, а как источник глобалистских идей.
«Поэтому Вашингтон считает своей задачей перевоспитать и дисциплинировать Европу, навязав ей более консервативный дискурс. Не так давно в том же ключе была принята Стратегия национальной безопасности США, где европейские страны были подвергнуты довольно суровой оценке. Администрация Трампа их сегодня воспринимает больше как враждебную силу», — сказал он в разговоре с RT.
Эксперт отметил, что Трамп пытается культивировать в Европе свои взгляды на безопасность и её обеспечение.
По мнению же Семибратова, Вашингтон всё активнее использует тему терроризма и миграции как инструмент давления на европейских союзников.
«Американцы делают ставку на усиление компонента безопасности, потому что далеко не все европейцы готовы тратить 5% ВВП на оборону. Свой оборонный зонтик США пытаются продать Европе как можно дороже», — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что в американской логике борьба с терроризмом становится дополнительным аргументом в пользу увеличения европейских расходов на безопасность.
© Didier Lebrun / Photonews via Getty Images.
Блохин, в свою очередь, связывает жёсткую риторику администрации США с внутренней политикой самого Дональда Трампа.
«Это жёсткая миграционная и антитеррористическая линия. И теперь Вашингтон фактически требует от Европы проводить тот же курс у себя», — пояснил эксперт.
По его словам, именно поэтому американцы всё чаще рассматривают тему миграции и терроризма в плоскости отношений с ЕС.
Говоря о кризисе доверия внутри западного лагеря, Семибратов считает, что нынешний конфликт носит прежде всего идеологический характер.
«Кризис проходит по линии “глобалисты — традиционалисты”. Если в 2028 году в Белом доме снова окажутся демократы, всё может быстро вернуться на прежние позиции. То же самое произойдёт и в случае прихода к власти традиционалистов в Европе», — пояснил он.
По оценке Блохина, европейские элиты пока воспринимают нынешний курс США как временное явление.
«В Европе считают, что Трамп — фактор временный, который нужно просто переждать. Там надеются на то, что после смены администрации отношения вернутся к прежнему формату», — резюмировал эксперт.