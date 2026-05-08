Китайский нефтяной танкер подвергся атаке вблизи Ормузского пролива 4 мая

Принадлежащий китайской компании крупный танкер для перевозки нефтепродуктов впервые подвергся нападению на входе в Ормузский пролив 4 мая.

Об этом сообщает китайское издание «Цайсинь».

Инцидент произошёл у побережья порта Аль-Джир в Объединённых Арабских Эмиратах.

Журналисты пояснили, что во время нападения на судне была отчётливо видна маркировка о принадлежности КНР.

По их словам, это первый зафиксированный случай атаки на коммерческий корабль китайской компании в данном регионе.

«На палубе начался пожар», — говорится в сообщении издания.

6 мая Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) заявило, что американские силы вывели из строя танкер Hasna под флагом Ирана в районе Оманского залива.

Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше