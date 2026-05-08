Китайский нефтяной танкер подвергся атаке вблизи Ормузского пролива 4 мая

Принадлежащий китайской компании крупный танкер для перевозки нефтепродуктов впервые подвергся нападению на входе в Ормузский пролив 4 мая.
Об этом сообщает китайское издание «Цайсинь».
Инцидент произошёл у побережья порта Аль-Джир в Объединённых Арабских Эмиратах.
Журналисты пояснили, что во время нападения на судне была отчётливо видна маркировка о принадлежности КНР.
По их словам, это первый зафиксированный случай атаки на коммерческий корабль китайской компании в данном регионе.
«На палубе начался пожар», — говорится в сообщении издания.
