«Комсомольская правда» опубликовала исторический репринт от 10 мая 1945 года

Газета «Комсомольская правда» по случаю 9 Мая опубликовала исторический репринт от 10 мая 1945 года — выпуск времён окончания Великой Отечественной войны и празднования первого Дня Победы.
Как отметила редакция, сегодня этот номер может быть доступен разве что в архивах и библиотеках, однако по случаю Дня Победы хроника дня всенародного торжества оживёт на страницах газеты.
Кроме того, в канун Дня Победы читателей газеты ждёт подарок — георгиевская ленточка внутри газеты.
В годы Великой Отечественной войны на всех фронтах работали 38 выездных редакций «Комсомольской правды». Газета публиковала письма с фронта и на фронт.