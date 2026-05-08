Командование Ирана: США нарушили перемирие, атаковав ряд районов и два судна

Американские военные силы нарушили перемирие, атаковав ряд районов Ирана и два судна.
Об этом заявил официальный представитель центрального штаба военного командования страны «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.
«Американская армия агрессоров, террористов и бандитов, нарушив режим прекращения огня, атаковала иранский нефтяной танкер, следовавший из иранских прибрежных вод в районе Джаск в направлении Ормузского пролива, а также другое судно, заходящее в Ормузский пролив напротив порта Фуджейра в ОАЭ. Одновременно с этим они нанесли авиаудары по гражданским районам», — цитирует его Tasnim.
Ранее журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин, ссылаясь на американского чиновника, заявила, что Соединённые Штаты атаковали иранский порт Кешм и город Бендер-Аббас.
Агентство Tasnim пишет, что Иран атаковал три эсминца США вблизи Ормузского пролива.