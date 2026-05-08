Фицо передаст послание от Зеленского во время визита в Россию 9 мая

Фицо в ходе визита в Москву 9 мая рассчитывает обсудить с Путиным вопросы, касающиеся урегулирования украинского конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо готовится передать послание, полученное от Владимира Зеленского, в ходе своего предстоящего визита в Москву, запланированного на 9 мая.

По словам официального представителя МИД Словакии Растислава Хованца, во время визита Фицо также рассчитывает обсудить с президентом России Владимиром Путиным важные вопросы, касающиеся позиции Москвы по урегулированию украинского конфликта.

Фицо рассчитывает, что встреча позволит ему получить от российского лидера конкретные предложения по снижению напряженности и достижению мира. Кроме того, премьер-министр Словакии намерен обсудить с Путиным другие актуальные вопросы двусторонних отношений.

Ранее Фицо заявил, что Братислава не будет участвовать в дальнейших кредитах для Киева.

Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше