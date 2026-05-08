Глава РФПИ Дмитриев связал кризис в ЕС с отказом от российских энергоресурсов

Текущий экономический кризис в странах ЕС является прямым следствием отказа от поставок российских энергоносителей, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Об этом он написал в сети Х.
Поводом для высказывания послужило заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о невозможности полностью защитить граждан и бизнес от рыночных колебаний.
Дмитриев пояснил, что проблемы возникли из-за действий западных чиновников, решивших отказаться от атомной энергетики и дешёвого российского топлива.
По его словам, прямую ответственность за сложившуюся ситуацию несут председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Кайя Каллас, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и сам Мерц.
«Это следствие ошибочных решений конкретных политиков и чиновников», — написал Дмитриев.
Ранее Дмитриев отмечал, что человечество приближается к самому масштабному энергетическому кризису в истории.
