Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США нанесли удар по иранскому порту Кешм

США нанесли удар по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас. В разговоре с Fox News американские официальные лица сообщили, что это не означает ни возобновления войны, ни прекращения режима прекращения огня.

США нанесли удар по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас. В разговоре с Fox News американские официальные лица сообщили, что это не означает ни возобновления войны, ни прекращения режима прекращения огня.

Атака на нефтяную инфраструктуру Ирана последовал за иранским ударом по порту Фуджейра в ОАЭ. Кроме того, системы ПВО сработали в западной части Тегерана, о серии мощных взрывов также сообщили жители района Читгар.

Министр обороны Пит Хегсет и генерал Дэн Кейн охарактеризовали случившееся как «инциденты низкого уровня», которые не нарушают действующее перемирие, отмечает телеканал.

Такая оценка вызвала недовольство союзников США на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия и Кувейт выразили протест и отозвали разрешение использовать свои базы и воздушное пространство для американского «Проекта Свобода». Позже решение было отменено.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше