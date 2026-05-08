Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД РФ заявили о вмешательстве ЕС в выборы Армении по сценарию Молдавии

Евросоюз (ЕС) вмешивается в избирательный процесс в Армении, копируя механизмы и технологии, отработанные ранее в Молдавии. Об этом «Известиям» заявили в департаменте информации и печати МИД России.

Источник: РИА "Новости"

«Именно так мы и воспринимаем навязчивую активность ЕС на армянском направлении. Отправка в Армению так называемой партнерской миссии, а также группы быстрого реагирования по борьбе с гибридными угрозами — такие действия Брюсселя в преддверии парламентских выборов 7 июня — ничто иное, как попытка вмешательства во внутренние дела этой страны. Для этого ЕС задействует как под копирку механизмы и технологии, отработанные во время прошлых избирательных кампаний в Молдавии», — заявили в ведомстве.

Москва видит, что в Ереване охотно принимают содействие европейцев, добавили в МИД РФ.

«Надеемся, что в армянском руководстве не забывают, что у Брюсселя всё имеет свою цену. Опыт других стран показывает, что подобные заигрывания с Западом редко заканчиваются хорошо для государств, которые в них вовлекаются. Например, подключением к антироссийской повестке Брюсселя», — сказали дипломаты.

В российском МИДе отметили, что в отличие от некоторых западных коллег, Россия не привозит в Ереван готовые «сценарии будущего» и не обуславливает дальнейшее развитие отношений результатами выборов.

«Российская позиция проста и честна: мы заинтересованы в сильной, устойчивой и подлинно суверенной Армении, способной самостоятельно выстраивать свою политику и определять вектор своего развития», — сказали в МИД России.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше