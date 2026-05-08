В МИД РФ заявили о вмешательстве ЕС в выборы Армении по сценарию Молдавии

«Именно так мы и воспринимаем навязчивую активность ЕС на армянском направлении. Отправка в Армению так называемой партнерской миссии, а также группы быстрого реагирования по борьбе с гибридными угрозами — такие действия Брюсселя в преддверии парламентских выборов 7 июня — ничто иное, как попытка вмешательства во внутренние дела этой страны. Для этого ЕС задействует как под копирку механизмы и технологии, отработанные во время прошлых избирательных кампаний в Молдавии», — заявили в ведомстве.
Москва видит, что в Ереване охотно принимают содействие европейцев, добавили в МИД РФ.
«Надеемся, что в армянском руководстве не забывают, что у Брюсселя всё имеет свою цену. Опыт других стран показывает, что подобные заигрывания с Западом редко заканчиваются хорошо для государств, которые в них вовлекаются. Например, подключением к антироссийской повестке Брюсселя», — сказали дипломаты.
В российском МИДе отметили, что в отличие от некоторых западных коллег, Россия не привозит в Ереван готовые «сценарии будущего» и не обуславливает дальнейшее развитие отношений результатами выборов.
«Российская позиция проста и честна: мы заинтересованы в сильной, устойчивой и подлинно суверенной Армении, способной самостоятельно выстраивать свою политику и определять вектор своего развития», — сказали в МИД России.