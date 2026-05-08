Дипмиссии России готовятся обеспечить безопасность мероприятий 9 мая

Российские дипломатические представительства в странах с недружественными режимами усилят меры безопасности в День Победы из-за угрозы провокаций, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова пояснила, что загранучреждениям предстоит провести масштабную работу для защиты памятных акций.
По её словам, усиление мер предосторожности напрямую связано с неадекватным поведением в государствах с недружественными режимами.
«Конечно, большая работа будет проведена, в том числе и по обеспечению безопасности нашими загранучреждениями», — сказала Захарова.
Приглашения от немецких общественных и политических деятелей, приуроченные ко Дню Победы, продолжают поступать в посольство России в Берлине.
В Вене по инициативе российского посольства в Австрии состоится концерт по случаю Дня Победы.