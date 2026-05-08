Дипмиссии России готовятся обеспечить безопасность мероприятий 9 мая

Российские дипломатические представительства в странах с недружественными режимами усилят меры безопасности в День Победы из-за угрозы провокаций, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова пояснила, что загранучреждениям предстоит провести масштабную работу для защиты памятных акций.

По её словам, усиление мер предосторожности напрямую связано с неадекватным поведением в государствах с недружественными режимами.

«Конечно, большая работа будет проведена, в том числе и по обеспечению безопасности нашими загранучреждениями», — сказала Захарова.

Приглашения от немецких общественных и политических деятелей, приуроченные ко Дню Победы, продолжают поступать в посольство России в Берлине.

В Вене по инициативе российского посольства в Австрии состоится концерт по случаю Дня Победы.

