Иранское командование обвинило США в нарушении перемирия

Зольфагари заявил, что ВС США нанесли удары по двум иранским танкерам в районе Ормузского пролива.

Источник: Аргументы и факты

Представитель центрального штаба военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что ВС США нарушили условия действующего перемирия.

По его словам, американские военные нанесли удар по иранскому танкеру, следовавшему из акватории у побережья Ирана через район Джаска, а также по другому судну, находившемуся в районе Ормузского пролива.

Кроме того, Зольфагари указал на то, что США провели авиаудары по ряду населенных пунктов, включая побережье порта Хамир, Сирик и остров Кешм.

Ранее журналистка Fox News Дженнифер Гриффин заявила, что нанесенные США удары не рассматриваются американской стороной как начало нового этапа вооруженного конфликта.

