Посол Степанов: Россия примет все меры для защиты судоходства в Арктике

Москву не страшит "канадское или чье-то еще бряцание саблями", заявил дипломат.

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Россия готова принять все меры для защиты свободы судоходства в Арктике, включая военно-политические. Об этом заявил «Известиям» посол России в Канаде Олег Степанов.

«Россию канадское или чье-то еще бряцание саблями не страшит. Выступая за сохранение региона зоной мира, устойчивого развития и взаимодействия, мы одновременно продолжим надежно обеспечивать свои национальные интересы и интересы безопасности, включая защиту свободы судоходства. И будем предпринимать для этого все необходимые меры. Как дипломатического, так и военно-политического характера», — сказал он.

По словам Степанова, тенденция к милитаризации Заполярья со стороны западных стран очевидна и подтачивает традиционно сложившийся в регионе баланс стабильности. «На протяжении десятилетий Арктика оставалась территорией сотрудничества и предсказуемости, — добавил дипломат. — Если западные члены пока что существующего Арктического совета хотят идти по пути эскалации напряженности, то тем самым будут прежде всего подрывать собственную безопасность».

