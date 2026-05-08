Посол Степанов: Россия примет все меры для защиты судоходства в Арктике

«Россию канадское или чье-то еще бряцание саблями не страшит. Выступая за сохранение региона зоной мира, устойчивого развития и взаимодействия, мы одновременно продолжим надежно обеспечивать свои национальные интересы и интересы безопасности, включая защиту свободы судоходства. И будем предпринимать для этого все необходимые меры. Как дипломатического, так и военно-политического характера», — сказал он.
По словам Степанова, тенденция к милитаризации Заполярья со стороны западных стран очевидна и подтачивает традиционно сложившийся в регионе баланс стабильности. «На протяжении десятилетий Арктика оставалась территорией сотрудничества и предсказуемости, — добавил дипломат. — Если западные члены пока что существующего Арктического совета хотят идти по пути эскалации напряженности, то тем самым будут прежде всего подрывать собственную безопасность».