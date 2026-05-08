Президент Абхазии прибыл в Москву накануне Дня Победы

Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Москву. Он примет участие в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы. Об этом сообщил его пресс-секретарь Алхас Чолокуа.
«По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина президент Абхазии с супругой Ирмой Хашиг 9 мая примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — передает пресс-секретарь.
Напомним, что после праздничных мероприятий президент Абхазии встретится с российским главой Владимиром Путиным.
Вечером 8 мая Путин проведет встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
По традиции, 9 Мая пройдет по четкому расписанию. В 9 :45 состоится церемония официальной встречи президентом России иностранных гостей. В 10:00 президент РФ выступит с обращением. Около 11:00 пройдет возложение цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у Кремля. Ближе к полудню — торжественный прием от имени Владимира Путина. После этого российский глава проведет ряд двухсторонних встреч.